Москва, 28 июля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Сделанные в последнее время киевским режимом заявления о готовности к мирным переговорам — это только тактика для того, чтобы получить паузу в боевых действиях. Об этом 28 июля заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Первому каналу».

Максим Гучек/РИА Новости/БелТА

Патрушев напомнил, что в ноябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.

«Во время специальной военной операции мы сейчас имеем преимущество, Запад и Украина заинтересованы в том, чтобы восстановить свои силы, им нужна передышка. Поэтому все эти заявления имеют именно тактический характер передышки», — сказал он.

Помощник главы государства уточнил, что фактически Киев не предпринимает никаких действий для начала проведения мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, на которых российская сторона готова вести переговоры о разрешении конфликта на Украине. Глава государства уточнил, что для этого Киев должен вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отказаться от планов вступления в НАТО, признать новые регионы РФ и новые территориальные реалии, а также гарантировать права русскоязычных граждан Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в последнее время дважды говорил о переговорах по урегулированию конфликта: 24 июля в Китае он объявил о готовности Киева к переговорам, а 25 июля о том, что Украину к переговорам склонить никто не может. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 июля отметил, что давно не слушает заявления Зеленского и Кулебы. Глава МИД отметил, что его коллега с Украины иногда говорит прямо противоположные вещи.