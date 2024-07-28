Москва, 28 июля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Полицейский, на которого напал сын миллиардера Мусы Бажаева Тимур Бажаев, был вынужден обратиться в больницу с синяками и ушибами лица. Об этом 28 июля сообщил Telegram-канал «112».

Алексей Никольский/РИА Новости Муса Бажаев

Отмечается, что Тимур Бажаев разбил сотруднику полиции скулу и глаз.

По информации канала, конфликт начался с вопроса «Как пройти в ресторан «Ласточка»?». Полицейский объяснил молодому человеку, но тому не понравился ответ.

Бажаев начал стучать в закрытую калитку и дёргать щеколду. Его действия пресёк полковник, после чего сын миллиардера начал материться и напал на него с кулаками.

В результате дебошира обезвредили и увезли в отделение полиции, а полковника — в больницу. За нападение на представителя власти Бажаеву грозит до 10 лет колонии.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля в центре Москвы задержали подозреваемого в нападении на полицейского. Им оказался сын бизнесмена Тимур Бажаев. По данным следствия, задержанный нарушал общественный порядок вблизи спорткомплекса «Лужники», после чего у него произошёл конфликт с сотрудником власти.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Момент нападения попал на записи видеокамер. На них видно, как задержанный пытается нанести удары сотруднику в форме и срывает с него головной убор. Напарник правоохранителя с силой оттаскивает дебошира в сторону, придерживая со спины.

Позднее Муса Бажаев заявил, что его сын понесёт ответственность за нападение на полицейского, если вина будет доказана.