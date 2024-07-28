Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Верховный главнокомандующий Владимир Путин принял доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности к проведению парада в честь Дня Военно-Морского Флота России.

Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC Главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев

«Товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации! Военно-морской флот России к проведению главного военно-морского парада готов. Главнокомандующий Военно-морским флотом генерал Моисеев», — доложил командующий парадом.

В сопровождении Моисеева и министра обороны Андрея Белоусова Верховный главнокомандующий проследовал на катере «Раптор», на котором обошёл парадную линию боевых кораблей на рейде Невы. Президент поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.

В смотре участвуют линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и подводная лодка «Можайск».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904913" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю празднования Дня Военно-Морского Флота

На парад прибыли и военные корабли дружественных стран — эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» Военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» ВМС Алжира, фрегат «Табар» ВМС Индии.

В параде участвуют 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, поздравляя российских военных с Днём ВМФ, Путин отметил важную роль матросов и офицеров в достижении целей СВО. Российские моряки отважно сражаются, защищая Севастополь и другие черноморские и азовские порты. В ходе спецоперации более 30 тысяч российских матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград, сообщил президент.

Глава государства также заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем средней и меньшей дальности, включая повышающих возможности береговых войск ВМФ России.