Путин принял доклад командующего парадом ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Президент России Верховный главнокомандующий Владимир Путин принял доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности к проведению парада в честь Дня Военно-Морского Флота России.
«Товарищ Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации! Военно-морской флот России к проведению главного военно-морского парада готов. Главнокомандующий Военно-морским флотом генерал Моисеев», — доложил командующий парадом.
В сопровождении Моисеева и министра обороны Андрея Белоусова Верховный главнокомандующий проследовал на катере «Раптор», на котором обошёл парадную линию боевых кораблей на рейде Невы. Президент поприветствовал и поздравил с праздником их экипажи.
В смотре участвуют линейный корабль «Полтава», малые ракетные корабли «Серпухов» и «Одинцово», корвет «Бойкий», патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и подводная лодка «Можайск».
На парад прибыли и военные корабли дружественных стран — эскадренный миноносец «Цзяо Цзо» Военно-морских сил КНР, учебный корабль «Ла Суммам» ВМС Алжира, фрегат «Табар» ВМС Индии.
В параде участвуют 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна, более 2,5 тысячи военнослужащих.
Как сообщало ИА Регнум, поздравляя российских военных с Днём ВМФ, Путин отметил важную роль матросов и офицеров в достижении целей СВО. Российские моряки отважно сражаются, защищая Севастополь и другие черноморские и азовские порты. В ходе спецоперации более 30 тысяч российских матросов и офицеров удостоены высоких государственных наград, сообщил президент.
Глава государства также заявил о завершающей стадии разработки ряда ударных систем средней и меньшей дальности, включая повышающих возможности береговых войск ВМФ России.