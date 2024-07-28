Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота, сообщили 28 июля в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Он отметил, что в настоящее время личный состав ВМФ России успешно выполняет все поставленные задачи и вносит значительный вклад в достижение целей СВО, обеспечивая надежную защиту национальных интересов страны. Министр обороны напомнил, что морскую славу государства издавна создавали подвиги, мужество и героизм моряков.

«Поздравляю всех с праздником и благодарю за ратный труд! Желаю всем крепкого флотского здоровья, стойкости духа и новых свершений на благо России!» — указано в приказе главы оборонного ведомства.

Отдельно Белоусов выразил признательность ветеранам, чьё служение стало примером для молодого поколения военнослужащих флота.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля президент России Владимир Путин поздравил экипажи кораблей, принимающих участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. В ответ на это экипажи пожелали здравия главнокомандующему Вооружёнными силами России и ответили на поздравление президента троекратным «Ура!».

Всего к участию в параде в 2024 году привлекли 20 надводных кораблей и катеров, одну подводную лодку, четыре парусных судна, а также более 2,5 тысячи военнослужащих.