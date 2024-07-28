Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки нагнетают напряжённость из-за полётов российской стратегической авиации, хотя сами всё время патрулируют границы РФ. Об этом 28 июля заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Главном военно-морском параде ко Дню Военного-Морского Флота в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Наше внимание сегодня привлекает нарастающее нагнетание напряжённости со стороны Вашингтона в связи с полётами российской стратегической авиации», — сказал он.

Глава государства напомнил, что с момента распада СССР российские стратегические ракетоносцы не проводили воздушное патрулирование вдали от границ РФ, так как в Москве считали, что в этом уже нет никакой необходимости — мир изменился и холодная война осталась в прошлом.

«Однако Соединённые Штаты не ответили на этот односторонний жест доброй воли и продолжали патрулирование у наших границ», — отметил Путин.

Президент уточнил, что из-за этого Россия с 2007 года возобновила проведение таких полётов, пояснив, что это стало ответом на возросшую активность стратегической и разведывательной американской авиации в чувствительных для России регионах мира.

«Эта мера направлена в том числе и на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июля глава Пентагона Ллойд Остин заявил об обеспокоенности информацией о патрулировании российских и китайских бомбардировщиков над Беринговым морем у берегов Аляски. При этом он признал, что самолёты России и Китая не входили в американское воздушное пространство, а лишь приблизились на расстояние около 320 км от берегов полуострова.

Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Китая 25 июля провели совместное воздушное патрулирование над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана. В Минобороны уточнили, что в составе авиагруппы патрулирование вели российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС и китайские стратегические бомбардировщики «Хун-6к». Воздушные суда во время патрулирования не нарушали воздушное пространство иностранных государств, авиагруппа действовала строго в соответствии с положениями международного права, подчеркнули в ведомстве.