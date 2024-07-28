Махачкала, 28 июля, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Советский районный суд Махачкалы арестовал трёх боевиков, задержанных в Каспийске по подозрению в подготовке подрыва в церкви, сообщили в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Суд своими постановлениями избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

Фигурантам предъявили обвинения по ч. 1 ст. 205.4 («Создание террористического общества»), ч. 3 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению») и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Теракт, совершённый группой лиц»).

Как сообщало ИА Регнум, в Дагестане сотрудники ФСБ задержали трёх жителей Каспийска за планы совершить теракты в отношении правоохранительных органов и православного храма. По адресам проживания задержанных силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях. Задержанные дали признательные показания.

Следственные органы возбудили ряд уголовных дел, в числе которых «Приготовление к теракту».

На допросе задержанные заявили, что планировали нападать на полицейских с ножами, которые приобрели заранее. Одним из возможных объектов для совершения теракта задержанный назвал церковь на улице Ленина, напротив спортзала «Молот». По указанным координатам находится церковь Казанской иконы Божией Матери.