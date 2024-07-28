Москва, 28 июля, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В уголовном деле, возбуждённом в отношении бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, фигурируют к настоящему моменту четыре компании, сообщил 28 июля РЕН ТВ.

РИА Новости/Владимир Астапкович

В ходе расследования силовики выявили ещё три компании — ООО «КонсервПакЛам» (производитель консервов), ООО «ГПК-Продтара» (производитель тары) и ООО «Бруно» (поставщик сырья для тары). С учётом «Грязинского пищевого комбината» всего в деле фигурирует руководство четырёх фирм. Сотрудников всех компаний допрашивают.

Как выяснилось, задержанные ранее трое фигурантов уголовного дела Валерий Ковалевич (гендиректор «Грязинского пищевого комбината»), Александр Михаленко и Эльвира Смирнова связаны также с тремя вышеперечисленными фирмами.

Так, компании — изготовителю бумажной и картонной тары «ГПК-Продтара» принадлежит доля активов грязинского комбината, а совладелец этой фирмы — родственник Михаленко. К тому же Михаленко и Смирнова — совладельцы «КонсервПакЛам», производителя мясных консервов для грязинского комбината. Родственник Михаленко также является владельцем компании «Бруно», поставлявшей упаковку, бумагу и картон.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Булгакова по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»).

По этому уголовному делу ранее предъявили обвинения в растрате в особо крупном размере другим фигурантам — членам совета директоров «Грязинского пищевого комбината» Ковалевичу, Михаленко и Смирновой. Организация находится в Липецкой области.

Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам. Он покровительствовал руководству «Грязинскоого пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 миллиона рублей.

Ковалевича, Михаленко и Смирнову суд отправил под арест ещё в апреле.

Накануне, 27 июля, стало известно, что активы Булгакова арестовали по решению суда. Суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил в СИЗО.