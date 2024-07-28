Москва, 28 июля, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Председатель совета директоров ГК «Русская платина» Муса Бажаев 28 июля выразил сомнения по поводу причастности своего сына Тимура Бажаева к нападению на полицейского. Однако он подчеркнул, что в случае доказанной вины молодой человек понесёт ответственность за свои действия.

РИА Новости/Алексей Никольский Муса Бажаев

«Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные процессуальные действия. Мне об этом ничего не известно, но думаю, всё будет нормально», — заявил Бажаев в беседе с «Известиями».

Он подчеркнул, что если сын в чём-либо замешан, то ответит за свои противоправные действия.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля в центре Москвы задержали подозреваемого в нападении на полицейского. Им оказался сын бизнесмена Тимур. По версии следствия, задержанный нарушал общественный порядок вблизи спорткомплекса «Лужники», после чего у него произошёл конфликт с сотрудником власти.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Момент нападения Бажаева-младшего на полицейского попал на записи видеокамер. На них видно, как задержанный пытается нанести удары сотруднику в форме и срывает с него головной убор. Напарник правоохранителя с силой оттаскивает Тимура в сторону, придерживая со спины.