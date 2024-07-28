Санкт-Петербург, 28 июля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начался главный военно-морской парад по случаю Дня Военно-Морского Флота России. Об этом сообщило 28 июля Министерство обороны.

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Залп салютной батареи Петропавловской крепости дал сигнал к началу празднования Дня Военно-Морского Флота России. Катер с Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами России Владимиром Путиным и министром обороны Андреем Белоусовым приблизился к парадному строю военных кораблей.

Путин и Белоусов принимают главный военно-морской парад. Российский лидер заслушал доклад главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева о готовности.

Всего к участию в параде в 2024 году привлекли 20 надводных кораблей и катеров, одну подводную лодку, четыре парусных судна, а также более 2,5 тысячи военнослужащих.

Торжественные мероприятия завершатся проведением концертов, выступлениями военных оркестров и праздничными салютами.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля в акватории Невы в Санкт-Петербурге состоялась первая репетиция главного военно-морского парада ко Дню ВМФ России. В ней приняли участие малые ракетные корабли «Град» и «Наро-Фоминск», базовый тральщик «Александр Обухов», десантный катер «Алексей Баринов».

27 июля Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в День ВМФ.