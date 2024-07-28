Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Власти Израиля призвали Ливан отвести из региона силы шиитского движения «Хезболла» после ракетного удара на посёлку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, чтобы предотвратить полномасштабную войну, заявил официальный представитель израильского МИД Орен Марморштейн в соцсети Х (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Единственный способ для мира предотвратить полномасштабную войну <…> вынудить «Хезболлу» выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН 1701», — заявил дипломат.

Марморштейн добавил, что идут последние минуты, чтобы сделать это дипломатическим путём.

Согласно указанной резолюции СБ ООН, район южнее реки Литани должен быть освобождён от всех вооруженных формирований, кроме миротворческих сил ООН и войск регулярной ливанской армии.

Как сообщало ИА Регнум, посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу. Реактивные снаряды, выпущенные с территории Ливана, разорвались на местном стадионе. По последним данным, 12 человек погибли, более 30 получили ранения. Большинство пострадавших — подростки.

Ливан осудил ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители. В свою очередь Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на ливанское движение «Хезболла», а также пообещал жёсткий ответ.

Глава МИД России Сергей Лавров осудил ракетный обстрел Голанских высот. Он напомнил, что Россия, будучи последовательной в этом вопросе, также осудила нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. При этом глава МИД назвал ответные действия Израиля совершенно неприемлемыми и нарушающими международное гуманитарное право.

Самолёты Военно-воздушных сил Израиля 28 июля нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.