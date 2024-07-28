Париж, 28 июля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Тренировочный заплыв триатлонистов на летней Олимпиаде в Париже отменили из-за плохого качества воды в Сене. Об этом 28 июля сообщило британское издание The Guardian.

Егор Алеев/ТАСС

Тренировка триатлонистов должна была пройти 28 июля, однако организаторы признали, что прошедший за последние сутки сильный дождь привёл к загрязнению воды, показатели качества которой не придут в норму быстро.

Представители оргкомитета состязаний высказали уверенность в том, что смогут организовать их к 30 июля, как это запланировано.

«Учитывая прогноз погоды на следующие 48 часов, мы ожидаем, что качество воды вернётся к норме в течение следующих 24–36 часов», — заявил один из них.

Как сообщало ИА Регнум, перед началом Олимпиады в Париже и во время её открытия произошло несколько казусов. Так, газета L’Equipe 25 июля сообщила, что спортсмены пожаловались на нехватку еды в главном ресторане Олимпийской деревни. По информации издания, атлетам не хватало таких простых продуктов, как яйца.

Правоохранители в преддверии Игр зафиксировали рост количества преступлений в регионе Иль-де-Франс, где находятся олимпийские объекты. Отмечалось, что за неделю на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.

Во время церемонии открытия Игр сборную Южной Кореи перепутали с национальной командой КНДР. При этом во время прохождения перед зрителями по Сене лодки с северокорейскими спортсменами ошибки не было. Также во время церемонии олимпийский флаг был поднят в перевёрнутом виде. Его сразу спустили, чтобы вернуть в правильное положение.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 июля назвала церемонию открытия Олимпиады в Париже масштабным провалом. Дипломат также обратила внимание на целый ряд казусных моментов.