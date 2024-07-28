Киев, 28 июля, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Бойцы украинской армии не могут нормально обучаться из-за нехватки топлива, заявил 28 июля командир механизированной роты 47-й бригады ВСУ Николай Мельник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Из-за недостатка соляры на Украине не могут нормально обучать механизированные подразделения», — цитирует командира издание «Зеркало недели».

Как рассказал Мельник, украинские военнослужащие вынуждены отрабатывать учебные манёвры на неработающей технике. В то время как за 40 дней обучения на военной базе в Германии БМП Bradley глушились только на ночь.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в марте прошлого года военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе столкнулись с нехваткой горюче-смазочных материалов. Он отметил, что лимиты, которые выделялись не в полном объёме, сократили ещё практически на четверть.

В ноябре 2023 года также сообщалось, что на Украине из-за блокады на границе с Польшей начались проблемы с топливом.