Москва, 28 июля, 2024, 10:57 — ИА Регнум. При употреблении кофе человек берёт у организма энергию взаймы, и за чрезмерное употребление напитка расплата может быть серьёзной. Об этом 28 июля заявила диетолог Нурия Дианова.

Известия/Михаил Терещенко

«Мы берём энергию взаймы, и, если брать много и часто, расплачиваться придётся жестоко», — приводит её слова «РИА Новости».

По словам эксперта, у сильно пристрастившихся к кофе людей может страдать работа мозга, а также других органов, к примеру, желудочно-кишечного тракта.

При наличии некоторых заболеваний кофе должен быть противопоказан, а при ряде других — ограничен. Особо внимательными нужно быть людям, страдающим нарушением сердечного ритма, эрозивно-язвенной болезнью желудка и синдромом Жильбера (наследственное заболевание печени), а также не нужно совмещать употребление кофе с приемом лекарств, так как это может помешать их действию, уточнила Дианова.

«Какое количество не принесёт человеку вреда, зависит от метаболизма и других факторов. Однако полностью здоровых людей, которые могли бы выпивать больше трёх чашек в день и сохранять при этом здоровый сон, почти нет», —пояснила она.

Эксперт заметила, что считает оптимальным вариантом выпивать по две чашки кофе в день — утром и на полдник, когда энергоресурсы снижаются и можно простимулироваться.

Дианова подчеркнула, что имеет в виду настоящий, качественный продукт, а не его дешёвые заменители.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня главный внештатный специалист, диетолог минздрава Московской области, заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Инна Пичугина рассказала, что рекомендуется употреблять в пищу не более одной порции мороженого один раз в два дня. Она уточнила, что столько мороженного можно есть при отсутствии проблем с органами пищеварения, горлом и голосовыми связками.

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