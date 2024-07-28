Москва, 28 июля, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Задолженность экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом) в России превысила сумму 17,4 млрд рублей, сообщили 28 июля в правоохранительных органах.

EPA/ТАСС Экс-руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский (включен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов)

Как передаёт «Газета.Ru», исполнительные производства в отношении бизнесмена открывали с 2005 года. В сумму задолженности включили неоплаченные исполнительные сборы, пени по налогам и сборам, госпошлину, а также ряд штрафов за нарушение порядка деятельности иноагента.

В материале отмечается, что банк данных исполнительных производств содержит восемь исполнительных производств на имя Ходорковского. Они заводились в 2005, 2014, 2015, 2016 и 2022 годах. Суммарно с него планируют взыскать почти 16,2 млрд рублей неоплаченных налогов, свыше 1,2 млрд рублей исполнительных сборов и госпошлины на сумму почти 29 тыс. рублей. Указано, что в 2024 году открыли три новых исполнительных производства по взысканию штрафов.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Генпрокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства почти 1 млрд рублей и около 2 млн долларов со счетов Ходорковского и экс-руководителя «Менатепа» Платона Лебедева, а также «Сибирской лизинговой компании». Иск был подан прокуратурой в защиту интересов России в лице налогового органа. 7 июня генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что имущество Ходорковского и Лебедева на сумму 9,9 млрд рублей было обращено в доход государства.

В январе 2024 года Одинцовский городской суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у Ходорковского и Лебедева коттеджного посёлка «Яблоневый сад». Недвижимость обратили в доход государства в рамках судебного разбирательства по делу об экономических преступлениях, связанных с группой «Менатеп».

В мае 2005 года Мещанский суд признал Ходорковского и Лебедева виновными в совершении ряда преступлений, в том числе в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.