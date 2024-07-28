Москва, 28 июля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Запад поставил задачу Киеву разрушить энергетическое сотрудничество России со странами Западной Европы, превратив взаимодействие в «зону турбулентности». Об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила в интервью «Известиям».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Одна из задач <…> заключалась в том, чтобы превратить стабильное энергетическое взаимодействие России со странами Западной Европы в бесконечную зону турбулентности, бесконечный оголённый нерв», — заявила дипломат.

Захарова привела в пример тот факт, что во времена СССР Москва поставляла газ странам, которые считали российское государство экзистенциальным противником.

Помимо этого, официальный представитель МИД отметила, что последним шагом Запада с целью дестабилизировать энергосотрудничество России с другими странами стал подрыв «Северных потоков». Захарова напомнила, что одна из ниток газопровода может функционировать, однако Германия со своей стороны перекрыла вентиль.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха заявил, что действия Украины, заблокировавшей российские нефтяные поставки в Словакию, не что иное, как экономическая война с жителями республики. Он отметил, что Словакия отправляет гуманитарную помощь Киеву, а взамен ей откровенно вредят.

Украина, как стало известно 18 июля, заблокировала поставки нефти «Лукойла» в Словакию и Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

В этой связи Захарова назвала действия Киева попыткой давить на руководство и на жителей европейских стран. По её словам, действия Киева показывают полное пренебрежение к международно-правовыми нормам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал их политически мотивированными.

Главный редактор портала «Геоэнергетика ИНФО» Борис Марцинкевич в интервью ИА Регнум заявил, что прекращение поставок энергоресурсов в Венгрию может привести к остановке двух нефтеперерабатывающих заводов в республике.