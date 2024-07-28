Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Самолёты Военно-воздушных сил Израиля нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Об этом 28 июля сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

TASS /EPA/ABIR SULTAN

«Ночью авиация Израиля нанесла удары по ряду террористических целей «Хезболлы» как в глубине ливанской территории, так и на юге Ливана», — проинформировали в ЦАХАЛ.

Уточняется, что удар в том числе нанесли по объектам у населённых пунктов Чабриха, Бордж-эль-Чмали, Кфаркела, Раб-эль-Талатин, Хиам и Тайр-Харфа. По данным израильских военных, среди подвергшихся ударам целей были тайники с оружием и инфраструктура движения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904885" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Как сообщало ИА Регнум, вечером 27 июля стало известно, что девять человек погибли и около 30 были ранены в ходе ракетного обстрела посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Отмечалось, что ракеты выпустили с территории Ливана. Позднее число погибших в результате ракетного обстрела возросло до 11 человек.

Власти Ливана осудили ракетный удар по Голанским высотам, в результате которого погибли мирные жители. А Израиль возложил ответственность за обстрел посёлка на Ливан и движение «Хезболла», а также пообещал жёсткий ответ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 июля прокомментировал ракетный обстрел Голанских высот. Глава МИД подчеркнул, что Россия осуждает любые террористические атаки вне зависимости от того, кто за ними стоит.