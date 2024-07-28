Манчестер, Великобритания, 28 июля, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Британский боец смешанного стиля (ММА) Леон Эдвардс уступил представителю США Белалу Мухаммаду в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 304 в Манчестере, на кону в котором стоял его титул чемпиона организации в полусреднем весе.

TASS /Mikael Ona/ZUMA Press Wire Леон Эдвардс

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решение отдали победу американскому спортсмену.

Таким образом, британец не смог в третий раз защитить звание чемпиона UFC в полусреднем весе. Бойцы уже встречались в октагоне в 2021 году, однако тогда поединок признали несостоявшимся.

Для 32-летнего Эдвардса это поражение стало четвёртым в ММА при 22 выигранных поединках. Для 36-летнего Мухаммада эта победа стала 24-й при трёх поражениях.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня бразильский боец ММА Алекс Перейра досрочно победил чеха Иржи Прохазку на турнире UFC 303 в Лас-Вегасе. Таким образом, бразилец удачно защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Российский боец ММА Александр Волков 22 июня победил соотечественника Сергея Павловича на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде. Бой завершился единогласным решением судей в пользу Волкова.