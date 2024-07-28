Нижний Новгород, 28 июля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Российские военные пресекли атаку украинских дронов на территорию России, сбив над Нижегородской областью два БПЛА ВСУ, сообщили 28 июля в Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинская армия применила дроны самолётного типа. Атаку пресекли в районе семи часов утра.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области», — сообщили в ведомстве.

Утром российское оборонное ведомство сообщало об уничтожении за ночь семи беспилотников украинской армии: пять сбили над Белгородской областью и ещё два — на Курской.