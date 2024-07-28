Миасс, Челябинская область, 28 июля, 2024, 10:08 — ИА Регнум. На фоне продолжающихся дождей в Челябинской области начали сброс воды из Иремельского водохранилища, во избежание подтопления в Миассе. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба администрации города.

Отмечается, что выпадение обильных осадков в регионе продолжается и из-за этого наполняется Иремельское водохранилище.

«Для того, чтобы не допустить в нём перелива, ведётся контролируемый сброс воды через гидротехнические сооружения Городского и Поликарповского прудов», — проинформировали в городской администрации.

В результате этого в зоне подтопления могут оказаться расположенные вдоль реки Миасс дома в южной части города, в районе Поликарповского пруда и в посёлке Тургояк, при этом сброс воды через плотины является контролируем и осуществляется, чтобы не допустить подтопление большего количества домовладений, подчёркивается в сообщении.

В администрации Миасса уточнили, что в случае ухудшения паводковой обстановки проинформируют об этом население, а также призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу и вода стала поступать в близлежащие посёлки, в которых проживают до 200 человек. Из-за этого в Карабашском округе объявили режим ЧС.

На следующий день в МЧС сообщили, что подтопленный посёлок Киолим полностью освободился от воды, которая вернулась в русло реки. В результате никто не пострадал. Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко назвал причиной инцидента продолжительные осадки.