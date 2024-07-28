Бразилиа, 28 июля, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В ходе встречи глав центробанков и министерств финансов стран «Группы двадцати» (G20) в Бразилии российская сторона заявила об ухудшении ситуации с растущим государственным долгом в мире и необходимости избежать приближающегося системного долгового кризиса. Слова замглавы Министерства финансов РФ Ивана Чебескова на заседании в Бразилии опубликовали 27 июля на сайте ведомства.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Обслуживание долга становится всё дороже, при этом не будем забывать, что большинство стран, которые испытывают трудности, связанные с задолженностью, имеют низкие и средние доходы. Это не позволяет направлять необходимые ресурсы на развитие, структурные реформы, финансирование важнейших секторов экономики и достижение целей устойчивого развития», — сказал он.

Замглавы Минфина уточнил, что на этом фоне особенную обеспокоенность вызывает отсутствие внимания государства к очень высокому и продолжающему увеличиваться уровню долга в развитых странах.

«Помимо решения вопросов с реструктуризацией долгов, требуются совместные комплексные действия для предотвращения приближения системного долгового кризиса», — пояснил Чебесков.

Отмечается, что во время встречи особое вынимание уделили реформе налогообложения прибыли международных групп компаний и главы минфинов впервые одобрили отдельную Декларацию о сотрудничестве в области международного налогообложения.

Также в ходе заседания было принято решение создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, что является одним из приоритетов председательства Бразилии.

Третья встреча глав минфинов и центральных банков состоялась 25–26 июля, в ходе неё участники провели обсуждение ситуации в мировой экономике, реформы международного налогообложения, устойчивого финансирования, возросшей долговой уязвимости, а также реформы многосторонних банков развития.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что госдолг США достиг критической отметки в $35 трлн, что делает практически невозможным продолжение заимствований. По его словам, в связи с этим властям страны нужно предпринимать какие-то действия.

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб 1 июля заявил ИА Регнум, что в мире сложилась патовая ситуация с госдолгом США. Эксперт уточнил, что правление президента США Джо Байдена привело к тому, что государственный долг достиг беспрецедентной величины и продолжает расти на фоне рецессии и ухудшения всех остальных макроэкономических показателей.