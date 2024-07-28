Москва, 28 июля, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве внедорожника на севере Москве Евгений Серебряков несколько лет назад являлся министрантом (алтарником). Об этом 28 июля рассказали в греко-католическом приходе, который он посещал.

Михаил Синицын/ТАСС

«Да, прислуживал несколько лет назад», — привела слова представителя прихода Lenta.ru. Он не назвал каких-либо других подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 июля в одном из дворов на севере Москвы взорвался внедорожник, в результате чего водитель машины получил ранение ног. Находившаяся в салоне женщина получила рваные раны лица.

Правоохранители квалифицировали произошедшее как покушение на убийство. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту. Также следователи установили личность подозреваемого в преступлении, им оказался уроженец Урюпинска Евгений Серебряков.

Позднее подозреваемого задержали в турецкой провинции Мугла, куда он сбежал после совершения притупления. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву, где он во время допроса признался, что действовал по указанию СБУ. После теракта он намеревался из Турции отправиться на Украину для получения украинского гражданства. Подозреваемому также пообещали за преступление от $10 до $20 тыс.

Днём 27 июля Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы, в ходе допроса частично признал вину. Он также подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершения преступления.