Суджа, Курская область, 28 июля, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Мирная жительница города Суджи получила ранение в результате атаки украинского дрона, 28 июля сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Таисия Лисковец

«В Судже с украинского коптера было сброшено взрывное устройство на жилой дом. Ранена местная жительница», — написал Смирнов.

Он также сообщил, что в ночь на 28 июля над регионом сбили два украинских дрона самолётного типа. В Медвенском районе в посёлке Медвенка загорелся дом. Пожар быстро потушили, люди не пострадали.

Как информировало ИА Регнум, в Курском районе в результате атаки беспилотников ВСУ на промышленный объект загорелись три резервуара с топливом. Как сообщил Смирнов, люди не пострадали.

Минобороны России утром сообщило о двух сбитых силами ПВО украинских БПЛА самолётного типа над Курской областью.