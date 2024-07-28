Бамако, 28 июля, 2024, 08:22 — ИА Регнум. В настоящее время армия Мали ведёт ожесточённые боестолкновения с террористами в районе Тинзауатен, расположенном в северо-восточной части страны. Об этом говорится в опубликованном 28 июля сообщении Генштаба вооружённых сил республики.

TASS /Nicolas Remene/Le Pictorium Agency via ZUMA Press

В заявлении, которое привела «Газета.Ru», уточняется, что войска Мали наносят массированные удары по бастиону сосредоточения террористов и контрабандистов.

«Пять террористических целей были успешно уничтожены беспилотниками Вооруженных сил Мали», — говорится в нём.

Проживающих в районе ведения военных действий мирных жителей во избежание жертв призвали покинуть территории, на которых находятся террористы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера подписали договор о создании конфедерации. Они приняли такое решение по итогам прошедшего в Ниамее I саммита Альянса государств Сахеля. В африканском регионе Сахеле расположены 12 стран.

Председателем конфедерации выбрали временного президента Мали Ассими Гоиту. Также входящие в конфедерацию страны приняли решение создать инвестиционный банк и учредить стабилизационный фонд АСГ.