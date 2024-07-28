Париж, 28 июля, 2024, 06:07 — ИА Регнум. Российский теннисист и пятая ракетка мира Даниил Медведев одержал победу в первом круге теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом 27 июля сообщил официальный сайт соревнований.

(сс) robbiesaurus Даниил Медведев

В первый день Олимпиады россиянин обыграл австралийского спортсмена Ринки Хидзикату. Встреча, проходившая на грунтовом корте теннисного комплекса «Ролан Гаррос» и продлившаяся чуть больше одного часа, завершилась крупной победой Медведева со счетом 6:2, 6:1.

Во втором круге Даниил Медведев встретится с победителем пары Робин Хасе (Нидерланды) — Себастьян Офнер (Австрия).

Как передавало ИА Регнум, 27 июля российский пловец Евгений Сомов, принимающий участие в Олимпиаде в нейтральном статусе, вышел в полуфинал заплыва на дистанции 100 метров брассом. В предварительном заплыве россиянин занял четвёртое место с результатом 59,83 секунды.

По итогам первого дня Олимпийских игр первое место в медальном зачёте заняла сборная Австралии. Спортсменам удалось завоевать три золотые и две серебряные медали в соревнованиях по плаванию и велогонке. На втором и третьем местах соответственно расположились сборные Китая (2 золотые, 1 бронзовая медали) и США (1 золота, 2 серебряные, 2 бронзовые медали).

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.