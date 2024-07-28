Брюссель, 28 июля, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Независимое международное расследование обстрела поселения друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах призвал провести глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 28 июля в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Боррель назвал обстрел друзского посёлка «кровавой бойней» и решительно осудил обстрел.

«Нам необходимо независимое международное расследование этого неприемлемого инцидента», — написал глава европейской дипломатии.

Кроме того, Боррель призвал все стороны конфликта к сдержанности, чтобы избежать возможной эскалации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что представители шиитского движения «Хезболла» уведомили командование Временных сил Организации Объединённых Наций в Ливане (ВСООНЛ), что причиной инцидента, произошедшего в посёлке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек, стало падение израильской противоракеты.

27 июля населённый пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. На данный момент известно о 12 погибших и 30 пострадавших в результате атаки.

По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, удар был нанесён ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы», а запуск ракеты был произведён из района, расположенного к северу от населённого пункта Шебаа на юге Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» заплатит самую высокую цену за удар по друзскому посёлку.

Спецкоординатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий ВСООНЛ Арольдо Ласаро осудили гибель мирных граждан и призвали стороны конфликта к сдержанности и прекращению обмена ударами.