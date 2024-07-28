Куала-Лумпур, 28 июля, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим малайзийским коллегой Мохамадом Хасаном в Куала-Лумпуре. Об этом 28 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Накануне Сергей Лавров прибыл в Малайзию, где сегодня проходят переговоры глав МИД двух стран», — указала Захарова в сообщении и сопроводила публикацию фотографией глав МИД России и Малайзии в процессе переговоров.

Для переговоров министры надели традиционные малайзийские рубашки батик. После совместной фотографии Лавров оставил запись в книге почётных гостей.

Глава МИД России прибыл в столицу Малайзии из Лаоса, где принимал участие в ряде министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр иностранных дел РФ Лавров 25 июля прибыл с визитом в Лаос. Глава МИД России принял участие в ежегодных министерских мероприятиях по линии АСЕАН. На встрече с главой МИД Китая Ван И российский министр заявил, что Россия и Китай должны сообща противодействовать вмешательству внерегиональных сил в дела Юго-Восточной Азии и вносить свой вклад в благополучие и процветание.

Кроме того, по запросу МИД Южной Кореи Лавров встретился с главой южнокорейского внешнеполитического ведомства. Лавров и глава МИД Южной Кореи Чо Тхэ Ёль обсудили обстановку на Корейском полуострове и выразили готовность к продолжению контактов по вопросам, представляющим взаимный интерес.