Бизнесмен Бажаев высказался о причастности сына к нападению на полицейского
Бизнесмен Бажаев заявил, его сын ответит за нападение на полицейского
Москва, 28 июля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Тимур Бажаев, сын бизнесмена Мусы Бажаева, понесёт ответственность за нападение на полицейского, если его вина будет доказана. Об этом 27 июля в беседе с «Известиями» заявил отец задержанного.
«Мне об этом неизвестно пока, и я бороться не собираюсь. Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать», —подчеркнул он.
Как передавало ИА Регнум, в субботу вечером Тимура Бажаева задержали в центре Москвы вблизи спортивного комплекса «Лужники». По версии следствия, мужчина нарушал общественный порядок, вступил в конфликт и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошёл вблизи спортивного комплекса «Лужники».
По факту нападения в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).