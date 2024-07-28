Москва, 28 июля, 2024, 05:27 — ИА Регнум. Тимур Бажаев, сын бизнесмена Мусы Бажаева, понесёт ответственность за нападение на полицейского, если его вина будет доказана. Об этом 27 июля в беседе с «Известиями» заявил отец задержанного.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

«Мне об этом неизвестно пока, и я бороться не собираюсь. Если мой сын виноват и где-то он замешан, то будет отвечать», —подчеркнул он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904858" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Задержание Тимура Бажаева, подозреваемого в нападении на полицейского в центре Москвы

Как передавало ИА Регнум, в субботу вечером Тимура Бажаева задержали в центре Москвы вблизи спортивного комплекса «Лужники». По версии следствия, мужчина нарушал общественный порядок, вступил в конфликт и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошёл вблизи спортивного комплекса «Лужники».

По факту нападения в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).