Иностранные боевики массово покидают Вооруженные силы Украины (ВСУ), они крайне недовольны условиями службы. Таким заявлением экс-подполковника киевской службы безопасности Василия Прозорова ознаменован новый, 885-й день специальной военной операции (СВО).

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

В разговоре с «РИА Новости» 28 июля бывший военный пояснил, что в отличие от украинских военнослужащих, которые воюют, пока не умрут, иностранцы заключают первый контракт всего на полгода, причем имеют право разорвать его в любой момент. Судя по роликам, которые, как рассказал Прозоров, массово появились в интернете, иностранные военные сбегают домой спустя первые месяцы. В записи наёмники жалуются на глупость украинского командования, подлость и предательство, говорят, что «Иностранный легион» кидали в бесполезные атаки и в мясорубки под российскую артиллерию, уверяет Прозоров.

Сейчас, по его словам, на войну попадают иностранцы из нищих стран в надежде заработать деньги и сбежать, пока русская артиллерия или авиация не уничтожила.

Тем временем на правобережье Днепра в Херсонской области десантники уничтожили гаубицу М777 и склад боеприпасов ВСУ. Цели были выявлены оператором разведывательного БПЛА «Zala» и поражены барражирующими боеприпасами «Ланцет».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904857" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уничтожение гаубицы М777 на правобережье Днепра

Сегодня, в день Военно-Морского Флота, Минобороны напоминает, что личный состав демонстрирует выдающуюся храбрость в ходе специальной военной операции: рискуя жизнью, воины мужественно и профессионально выполняют сложнейшие боевые задачи, приближая нашу Победу.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.