Бейрут, 28 июля, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Представители шиитского движения «Хезболла» уведомили командование Временных сил Организации Объединённых Наций в Ливане (ВСООНЛ), что причиной инцидента, произошедшего в посёлке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек, стало падение израильской противоракеты. Об этом 27 июля сообщил портал Axios.

Иван Шилов ИА REGNUM Голанские высоты

«Представители «Хезболлы» сообщили ООН, что инцидент произошёл в результате падения израильского противоракетного перехватчика», — говорится в материале.

Также утверждается, что «Хезболла» заявила о своей непричастности к произошедшему.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля населённый пункт Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. На данный момент известно о 12 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство жертв обстрела — дети.

По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, удар был нанесён ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы». В пресс-службе израильских войск сообщили, что запуск ракеты был произведён из района, расположенного к северу от населённого пункта Шебаа на юге Ливана.

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац после произошедшего выступил с заявлением и назвал инцидент на Голанских высотах пересечением всех красных линий, приближающим полномасштабную войну с Ливаном. Он также пообещал, что Тель-Авив примет ответные меры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» заплатит самую высокую цену за удар по друзскому посёлку.

Спецкоординатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий ВСООНЛ Арольдо Ласаро осудили гибель мирных граждан и призвали стороны конфликта к сдержанности и прекращению обмена ударами.