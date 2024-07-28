Гагра, Абхазия, 28 июля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Двое граждан России погибли, ещё двое детей получили травмы в результате ДТП на трассе Псоу — Ингур в Абхзии. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба МВД республики со ссылкой на врио начальника ГАИ Дамея Авидзбу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 27 июля на 12-м километре республиканской автотрассы Псоу — Ингур в Гагрском районе, возле села Цандрыпш. По предварительным данным, легковой автомобиль Ford, за рулем которого находился 32-летний гражданин Абхазии Аслан Джопуа, выехал на встречную полосу движения и врезался в легковой автомобиль Mazda, которым управлял 36-летний гражданин России.

В результате ДТП погибли водитель Mazda и его пассажирка, граждане России. Установлено, что гражданин Абхазии Джопуа в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Еще два несовершеннолетних пассажира, находившихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в Центральную районную больницу города Гагра», — уточнил Авидзба.

Информация о состоянии пострадавших не сообщалась. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Петрозаводске водитель автомобиля Infiniti устроил аварию, после чего сбил двух человек на автобусной остановке. Также пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Skoda, с которым столкнулся Infiniti.

Также сообщалось, что в Краснодарском крае опрокинулся в кювет пассажирский автобус, пострадали 15 человек, из которых девять, в том числе четверо детей, госпитализированы.