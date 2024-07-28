Париж, 28 июля, 2024, 04:35 — ИА Регнум. Сборная Австралии по итогам первого дня с момента официального открытия Олимпийских игр — 2024 в Париже заняла первое место в медальном зачёте. Об этом свидетельствует турнирная таблица, опубликованная на официальном сайте соревнований.

Atos Олимпийские игры

В первый день Олимпиады австралийским спортсменам удалось завоевать три золотые и две серебряные медали.

Первые места заняли велогонщица Грейс Браун на индивидуальной гонке с раздельным стартом, пловчиха Ариарне Титмус в заплыве на 400 метров вольным стилем и женская сборная по плаванию в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем, которой удалось установить олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 28,92 секунды.

Две серебряные медали команде Австралии принесли пловец Элайджа Уиннингтон в заплыве на 400 метром вольным стилем и мужская сборная по плаванию в эстафете 4 × 100 метров вольным стилем.

Второе и третье места соответственно заняли сборные Китайской Народной Республики (2 золотые, 1 бронзовая медали) и Соединённых Штатов Америки (1 золотая, 2 серебряные, 2 бронзовые медали). Сборная Франции, страны-хозяйки Олимпийских игр, расположилась на четвёртой строчке с одной золотой, двумя серебряными и одной бронзовой медалями.

Как передавало ИА Регнум, в первом дне соревнований приняли участие российские спортсмены Тамара Дронова, Глеб Сырица (велогонка с раздельным стартом), пловец Евгений Сомов, вышедший в полуфинал на дистанции 100 метром брассом, и теннисист Даниил Медведев, разгромивший в первом раунде одиночного разряда австралийца Ринки Хидзикату (6:2, 6:1).

XXXIII летние Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.