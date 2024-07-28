Париж, 28 июля, 2024, 04:14 — ИА Регнум. В Сеть утекли персональные данные израильских спортсменов, принимающих участие в Олимпийских играх — 2024 в Париже. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Joel Marklund/dpa/picture-alliance/ТАСС

По информации источника, личные данные израильских спортсменов, в том числе результаты анализов крови, пароли для доступа к различным сервисам и информация о службе в вооружённых силах, оказались опубликованы в социальных сетях и других интернет-ресурсах.

«Управление по борьбе с киберпреступностью Франции (OFAC) инициировало действия, чтобы добиться их (персональных данных. — Прим. ред.) с соответствующих платформ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля в Париже вдоль берегов реки Сены состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Помимо продвижения так называемой западной повестки, мероприятие сопровождалось множеством казусов. В частности, на церемонии открытия олимпийский флаг повесили в перевёрнутом виде, а при прохождении лодки со сборной Южной Кореи спортсменов перепутали с командой КНДР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу открытия Олимпиады в Париже, противоречат российскому законодательству и вызывают отвращение.

В преддверии соревнований министерство внутренних дел Франции сообщило о росте количества преступлений и правонарушений, совершённых в регионе Иль-де-Франс, где расположены олимпийские объекты. Так, по данным ведомства, за неделю с 15 по 21 июля на 20% выросло число случаев оскорбления и насилия в отношении представителей власти, на 12% — грабежей с применением насилия, на 11% — умышленных побоев лиц в возрасте от 15 лет.

Кроме того, до церемонии открытия Олимпийских игр произошло несколько ограблений спортсменов — участников соревнований. Так, во время тренировки олимпийской сборной Аргентины неизвестные украли личные вещи футболиста Тьяго Альмады, в том числе часы и другие драгоценности. За два дня до официального начала соревнований преступники вскрыли фургон и украли экипировку у сборной Австралии по велоспорту. 26 июля издание Le Parisien сообщило, что у бывшего тренера московского ЦСКА и экс-футболиста сборной Бразилии Зико украли портфель с драгоценностями. Общую сумму ущерба оценили в 500 тысяч евро.