Нью-Йорк, США, 28 июля, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Гибель гражданских лиц в результате падения ракеты на посёлок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах осудили спецкоординатор ООН Жанин Хеннис-Плассхерт и командующий Временными силами ООН в Ливане (ВСООНЛ) испанский генерал Арольдо Ласаро. Об этом говорится в совместном заявлении представителей ООН, распространённом журналистами 28 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Мы осуждаем гибель гражданских, в том числе детей и подростков, в Мадждаль-Шамсе. Гражданские лица должны находиться под защитой постоянно. Мы призываем стороны проявлять максимальную сдержанность и положить конец продолжающимся интенсивным обменам ударами», — отмечается в документе.

Отмечается, что продолжение конфликта грозит погрузить весь регион в «невообразимую катастрофу».

Ранее ИА Регнум сообщало, что ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана совершён 27 июля. Реактивные снаряды разорвались на местном стадионе. Число погибших составило 12 человек, телеканал Al Jazeera при этом утверждает, что большинство жертв обстрела — подростки.

Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла», которое, в свою очередь, отвергает обвинения в причастности к атаке. В Армии обороны Израиля заявили, что анализ оперативных систем показал, что ракетный обстрел был произведён из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяхузаявил, что удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс Израиль не оставит без ответа и заставит шиитское движение «Хезболлах» в Ливане заплатить за него беспрецедентно высокую цену.

Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал начать войну с ливанским радикальным движением «Хезболла».