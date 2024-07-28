Бейрут, 28 июля, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Истребители военно-воздушных сил Израиля дважды атаковали форпост шиитской милиции движения «Хезболла» в городе Эль-Хиям на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

По информации источника, целью атаки стали огневые точки и склады с боеприпасами. О последствиях авианалётов не сообщается.

Отмечается, что авиаудар стал ответом на ракетный обстрел Голанских высот, за который, как утверждает министерство обороны Израиля, ответственность несёт движение «Хезболла».

Как передавало ИА Регнум, в субботу посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. На данный момент известно о 12 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что большинство жертв обстрела — дети.

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац после произошедшего выступил с заявлением и назвал инцидент на Голанских высотах пересечением всех красных линий, приближающим полномасштабную войну с Ливаном. Он также пообещал, что Тель-Авив примет ответные меры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Хезболла» заплатит самую высокую цену за удар по друзскому посёлку.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что удар был совершён ракетой Falaq-1 иранского производства из арсенала «Хезболлы». По данным израильских военных, запуск ракеты был произведён из района, расположенного к северу от населённого пункта Шебаа на юге Ливана.

Движение «Хезболла» отвергло обвинения Израиля в ракетном обстреле Голанских высот. В правительстве Ливана осудили произошедшее и подчеркнули недопустимость любых актов насилия и нападения на мирных жителей.