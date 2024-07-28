Минск, 28 июля, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Минск из России, где находился с рабочим визитом с 25 июля. Об этом в субботу сообщило государственное информационное агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Рабочий визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию завершён», — говорится в сообщении.

25 июля глава государства прибыл в Санкт-Петербург, где встретился с губернатором Северной столицы России Александром Бегловым.

В тот же день Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным на острове Валаам, расположенном в северной части Ладожского озера в Республике Карелия. Лидеры двух стран посетили молебен в храме Смоленской иконы Божией Матери и часовню Валаамской иконы Божией Матери.

Как передавало ИА Регнум, в ходе неформальных переговоров Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, тематику региональной безопасности и международную повестку.