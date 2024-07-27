Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 02:46 — ИА Регнум. Войну с ливанским радикальным движением «Хезболла» призвал начать министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Об этом 28 июля сообщает издание Times of Israel со ссылкой на офис политика.

Israel Defense Forces Израильские солдаты на Голанских высотах

Отмечается, что, как указал Бен-Гвир, начиная с 8 октября 2023 года Израиль находится в состоянии войны на севере, но принимающие решения лица в Израиле, по словам Бен-Гвира, «уклонялись от признания того, что мы ведем войну с «Хезболлой» уже 10 месяцев».

Бен-Гвир призвал «начать войну на севере немедленно».

Ранее ИА Регнум сообщало, что ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана совершили 27 июля. Сообщалось, что реактивные снаряды разорвались на местном стадионе. Число погибших составило 12 человек, телеканал Al Jazeera при этом утверждает, что большинство жертв обстрела — подростки.

Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла», которое, в свою очередь, отвергает обвинения в причастности к атаке. В Армии обороны Израиля заявили, что анализ оперативных систем показал, что ракетный обстрел был произведён из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

Израильский премьер-министрБиньямин Нетаньяху заявил, что удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс Израиль не оставит без ответа и заставит шиитское движение «Хезболлах» в Ливане заплатить за него беспрецедентно высокую цену.