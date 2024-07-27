Волгоград, 28 июля, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Членов экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России, потерпевшего крушение в Волгоградской области, госпитализировали в медучреждения Министерства обороны. Об этом 27 июля сообщил представитель Росавиации Артём Коряненко.

Александр Маркин Су-34 ВКС России

«Лётчиков Су-34, катапультировавшихся сегодня в ходе планового учебно-тренировочного полёта в Волгоградской области, забрало поисково-спасательное воздушное судно Росавиации — вертолёт Ми-8Т», — указал он в своём Telegram-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3904846" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

Поисково-спасательное воздушное судно доставило лётчиков в Гумрак — международный аэропорт Волгограда, откуда их направили в медучреждения Минобороны России.

Представитель Росавиации подчеркнул, что жизни лётчиков ничто не угрожает.

Как передавало ИА Регнум, о крушении самолёта ВКС РФ стало известно днём 27 июля. В Министерстве обороны уточнили, что инцидент произошёл во время выполнения планового тренировочного полёта. Авиакатастрофа произошла в безлюдной местности, Су-34 проводил полёт без боекомплекта. По предварительным данным, причиной крушения истребителя-бомбардировщика стала техническая неисправность.