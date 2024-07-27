Появились кадры задержания мужчины, напавшего на полицейского в Москве
Появились кадры задержания напавшего на полицейского в Москве сына бизнесмена
Москва, 28 июля, 2024, 02:17 — ИА Регнум. В центре Москвы по подозрению в нападении на сотрудника полиции задержали Тимура Бажаева, предположительно, сына российского бизнесмена. Кадры задержания 27 июля распространила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Москве.
«Задержан Тимур Бажаев, подозреваемый в применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного управления Следственного комитета.
Как передавало ИА Регнум, о задержании Тимура Бажаева, предположительно, сына бизнесмена и президента многопрофильного холдинга «Группа Альянс» Мусы Бажаева, стало известно в субботу вечером.
По версии следствия, мужчина нарушал общественный порядок, вступил в конфликт и применил насилие в отношении сотрудника полиции. Инцидент произошёл вблизи спортивного комплекса «Лужники».
По факту нападения в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).