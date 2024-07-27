Тель-Авив, Израиль, 28 июля, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Удар по населённому пункту Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 человек, нанесли иранской ракетой Falaq-1 из арсенала «Хезболлы», заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА REGNUM Голанские высоты

«Ракета, упавшая на футбольное поле, — Falaq-1, произведённая в Иране, с боеголовкой массой 50 килограммов… Результаты судебно-медицинской экспертизы на месте происшествия указывают на эту ракету. Falaq-1 использует только «Хезболла», — приводит его слова издание The Times of Israel.

В ходе брифинга 27 июля официальный представитель ЦАХАЛ обвинил движение «Хезболла», после инцидента заявившее о своей непричастности, во лжи. По данным израильских военных, анализ оперативных систем показал, что запуск ракеты был произведён из района, расположенного к северу от населённого пункта Шебаа на юге Ливана.

Как передавало ИА Регнум, в субботу посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. На данный момент известно о 12 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. В Армии обороны Израиля заявили, что большинство жертв обстрела — дети.

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац после произошедшего выступил с заявлением и назвал инцидент на Голанских высотах пересечением всех красных линий, приближающим полномасштабную войну с Ливаном. Он также пообещал, что Тель-Авив примет ответные меры.

Движение «Хезболла» отвергло обвинения Израиля в ракетном обстреле Голанских высот. В правительстве Ливана осудили произошедшее и подчеркнули недопустимость любых актов насилия и нападения на мирных жителей.