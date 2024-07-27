Анкара, 28 июля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Главу Палестины Махмуда Аббаса призвал извиниться за то, что он не ответил на приглашение Анкары выступить в турецком парламенте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Заявление турецкого лидера приводит телеканал TRT Haber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мне жаль, что господин Аббас не выступил в парламенте, хотя мы его пригласили. Ему также следует принести нам извинения», — заявил Эрдоган и подчеркнул, что турецкая сторона ждала этого визита и везде говорит то, что должно быть сказано от имени «палестинских братьев и сестёр».

Президент Турции указал, что никто, у кого в сердце есть хоть капля человечности, не может оправдать подобную беспринципность, когда в Конгрессе США рукоплещут израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху, при этом Эрдоган назвал израильского премьера «маньяком-Гитлером».

«Когда мы видим тех, кто аплодирует убийству сорока тысяч невинных людей, мы беспокоимся и о своем будущем. Кто может гарантировать, что завтра эти грязные взоры не будут обращены на Анатолию?» — добавил Эрдоган.

Турция пригласила Аббаса выступить в парламенте республики одновременно с выступлением израильского премьера Нетаньяху в Конгрессе США, но палестинская сторона не дала чёткого ответа на предложение. В Анкаре это вызвало негативную реакцию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер Израиля Нетаньяху 24 июля выступил на совместном заседании Сената и палаты представителей Конгресса США. В ходе своей речи Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит стремиться к полной победе над ХАМАС в Газе, а также добиваться «демилитаризации» и «дерадикализации» Палестины.

Кроме того, Нетаньяху предложил Соединённым Штатам Америки создать на Ближнем Востоке военный альянс, аналогичный НАТО, чтобы противостоять якобы исходящей от Ирана угрозе.

Вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с главой израильского правительства указала премьер-министру Израиля на необходимость прекращения огня в секторе Газа и достижения договорённости с палестинским движением ХАМАС.