Штат Теннесси, США, 28 июля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, выступая 27 июля на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси, осудил ракетный обстрел Голанских высот и заявил об ответственности страны за безопасность Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы слышали, вы, возможно, тоже. Израиль только что подвергся атаке… Этого никогда бы не случилось, если бы они (виновники обстрела. — Прим. ред.) нас уважали», — указал Трамп.

По его словам, США не должны допускать новых атак на Израиль, а упомянутого обстрела Голанских высот не случилось бы, будь он президентом.

Как передавало ИА Регнум, 27 июля посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. На данный момент известно об 11 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. По информации телеканала Al Jazeera, большинство жертв обстрела — подростки.

Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракетный обстрел, согласно анализу оперативных систем, был произведён из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на Голанских высотах пересекает все красные линии и приближает полномасштабную войну с Ливаном. Он также пообещал, что Тель-Авив примет ответные меры.

«Хезболла» отвергла обвинения в обстреле Голанских высот со стороны Тель-Авива. В правительстве Ливана осудили произошедшее и подчеркнули недопустимость любых актов насилия и нападения на мирных жителей.