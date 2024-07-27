Трамп заявил об ответственности США за безопасность Израиля
Трамп осудил обстрел Голанских высот и призвал не допускать атак на Израиль
Штат Теннесси, США, 28 июля, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, выступая 27 июля на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси, осудил ракетный обстрел Голанских высот и заявил об ответственности страны за безопасность Израиля.
«Мы слышали, вы, возможно, тоже. Израиль только что подвергся атаке… Этого никогда бы не случилось, если бы они (виновники обстрела. — Прим. ред.) нас уважали», — указал Трамп.
По его словам, США не должны допускать новых атак на Израиль, а упомянутого обстрела Голанских высот не случилось бы, будь он президентом.
Как передавало ИА Регнум, 27 июля посёлок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся ракетному обстрелу. Сообщалось, что один из реактивных снарядов разорвался на местном стадионе. На данный момент известно об 11 погибших и 30 пострадавших в результате атаки. По информации телеканала Al Jazeera, большинство жертв обстрела — подростки.
Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракетный обстрел, согласно анализу оперативных систем, был произведён из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.
Глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на Голанских высотах пересекает все красные линии и приближает полномасштабную войну с Ливаном. Он также пообещал, что Тель-Авив примет ответные меры.
«Хезболла» отвергла обвинения в обстреле Голанских высот со стороны Тель-Авива. В правительстве Ливана осудили произошедшее и подчеркнули недопустимость любых актов насилия и нападения на мирных жителей.