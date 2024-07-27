Москва, 28 июля, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на сотрудника полиции задержан в центре Москвы. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве в своёмTelegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

Уточняется, что инцидент произошёл вблизи комплекса «Лужники». По версии следствия, задержанный Тимур Бажаев нарушал общественный порядок, а затем вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил насилие в отношении представителя власти.

Подозреваемый задержан следователями Москвы, с ним проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под арест. По факту нападения возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ).

Как сообщает издание «Известия», напавший на сотрудника полиции Тимур Бажаев может быть сыном бизнесмена, президента многопрофильного холдинга «Группа Альянс» Мусы Бажаева. Отмечается, что сам Муса Бажаев усомнился в том, что его сын мог совершить противоправное действие, но добавил, что если информация подтвердится, то Тимур понесет заслуженное наказание.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ФСБ задержала в Дагестане троих местных жителей, которые готовились совершать нападения на сотрудников полиции и убивать их. Задержанные на допросе рассказали, что являются приверженцами запрещённой в РФ международной террористической организации. По их словам, задержанные готовили диверсионно-террористических акции в Дагестане и планировали убивать полицейских.

Следственный отдел ФСБ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем») и ч. 3 ст. 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ») УК РФ.