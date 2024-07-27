Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах Израиль не оставит без ответа и заставит шиитское движение «Хезболлах» в Ливане заплатить за него беспрецедентно высокую цену. Соответствующее заявление израильский премьер-Биньямин Нетаньяху сделал 27 июля в разговоре с духовным лидером общины израильских друзов шейхом Муафиком Тарифом, сообщает советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что премьер-министр глубоко потрясен убийством детей и невинных людей и попросил шейха Муафика Тарифа передать сердечные соболезнования семьям погибших и всей друзской общине от Израиля.

«Премьер-министр подчеркнул, что Израиль не оставит без ответа эту смертоносную атаку и «Хезболла» заплатит за это самую высокую цену, такую, какую она еще не платила», — указано в заявлении премьера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что число погибших при ударе по Голанским высотам достигло 11 человек. Ещё около 30 человек получили ранения. Телеканал Al Jazeera выступил с утверждением, что большинство жертв обстрела — подростки.

Ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана совершили 27 июля. Сообщалось, что реактивные снаряды разорвались на местном стадионе.

Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла», которое, в свою очередь, отвергает обвинения в причастности к атаке.