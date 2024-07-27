Москва, 27 июля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 и двукратная чемпионка мира и Европы по спортивной гимнастике Виктория Комова назвала тошнотворным открытие Игр в Париже.

Joel Marklund/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали», — написала спортсменка в социальных сетях.

Церемонию открытия Игр в Париже она сравнила с открытием Олимпийских игр — 2014 в Сочи, подчеркнув, что считает Россию лучшей страной.

Прошедшее в столице Франции мероприятие также подверг критике российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев. Он назвал Игры в Париже позором и тёмным пятном на олимпийском движении.

По мнению члена Совета Федерации России Алексея Пушкова, идеология открытия XXXIII летних Олимпийских игр — 2024 насыщена элементами ультра-либерального подхода к ценностям и общественным ориентирам, разделяющими общество.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что некоторые моменты, вошедшие в программу открытия Олимпиады в Париже, противоречат российскому законодательству и вызывают отвращение. Также он отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК), согласовывающий сценарий мероприятия, пошёл по «опасному пути».

Как передавало ИА Регнум, церемония открытия Олимпийских игр в Париже состоялась 26 июля. Помимо продвижения так называемой западной повестки, мероприятие сопровождалось целым рядом казусов ― от поднятия перевёрнутого олимпийского флага до ошибочного представления Южной Кореи как КНДР.