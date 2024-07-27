Тель-Авив, Израиль, 27 июля, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Число человек, погибших в результате ракетного обстрела посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах 27 июля, возросло до 11. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Голанские высоты

«11 человек погибли, около 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Голанских высот — самого смертоносного нападения «Хезболлы» на сегодняшний день», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о девяти погибших. Телеканал Al Jazeera выступил с утверждение, что большинство жертв обстрела — подростки.

Как передавало ИА Регнум, ракетный обстрел посёлка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах со стороны Ливана совершили 27 июля. Сообщалось, что реактивные снаряды разорвались на местном стадионе.

Ответственность за обстрел Израиль возложил на Ливан и движение «Хезболла», которое, в свою очередь, отвергает обвинения в причастности к атаке. В Армии обороны Израиля заявили, что анализ оперативных систем показал, что ракетный обстрел был произведён из района, расположенного к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

Позднее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на Голанских высотах пресекает все красные линии и приближает полномасштабную войну с Ливаном. Он также пообещал, что Тель-Авив примет ответные меры.