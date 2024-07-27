Мадрид, 27 июля, 2024, 21:58 — ИА Регнум. Российскому парусному фрегату «Штандарт» надлежит покинуть территориальные воды Испании. Такое предписание последовало от Морского управления в испанском автономном сообществе Галисия.

Иван Секретарев/РИА Новости

Судно, которое из-за введённых в конце июня антироссийских санкций испытывает сложности с заходом в порты стран Евросоюза, находилось у берегов Ла-Исла-де-Ароса. В правоохранительных органах заявили, что фрегат зашёл в воды королевства без разрешения. Около 19:00 по местному времени (около 20:00 мск) фрегат выдвинулся из Испании.

Как сообщало ИА Регнум, 23 июля российское судно не пустили во Францию. Это произошло после того, как в антироссийские санкции ЕС добавили формулировку о «копиях исторических судов», которым является фрегат.

Глава ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жан-Поль Элькан раскритиковал решение порта Бреста. Он отметил, что общался с проукраинской ассоциацией, которая добивалась санкций против фрегата. Глава заявил, что у них нет идеологии, а лишь единственная задача — уничтожить всё русское. Он также добавил, что, отказав российскому фрегату в возможности пришвартоваться в порту Бреста, французские власти продемонстрировали свою слабость.

Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в комментарии ИА Регнум назвал грубым нарушением правил отказ Франции пустить судно в порт страны. Он подчеркнул, что именно Франция стоит у истоков общих международных правил морского передвижения, захода в порты и прочих, при этом сама же их не соблюдает.

После этого судно решило отправиться в Испанию и пришвартоваться в порту Виго, но и там получило отказ. В беседе с ИА Регнум капитан штандарта Владимир Мартусь заявил, что за 25 лет путешествий фрегата и участия в фестивалях по всей Европе у моряков никогда не было проблем, но санкции всё изменили. Он добавил, что многих европейцев возмутил отказ судну в швартовке, а сам экипаж намерен обращаться в суд. На борту находятся 15 человек из семи стран, в том числе трое подростков.

27 июля команде «Штандарта» стали помогать пополнять запасы еды и воды жители одного из городов на острове Иль-Аруса. Они сами предложили привозить воду на местных рыбацких лодках.