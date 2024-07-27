Москва, 27 июля, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Церемония открытия Игр в Париже стала тёмным пятном на олимпийском движении, нужно вернуть Олимпиаду в Россию. Об этом 27 июля заявил российский боец смешанных единоборств, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев.

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«Игры в Париже — это позор и тёмное пятно на олимпийском движении. Мы должны снова вернуть их в Россию, чтобы всё исправить», — написал он в соцсети Х.

Спортсмен приложил видео со сравнением церемоний открытия Игр в Париже и Олимпиады 2014 года в Сочи.

Церемония открытия Олимпийских игр, которая прошла на реке Сене в Париже, вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. В Греции это мероприятие назвали «крахом цивилизации». Депутат Европарламента Марион Марешаль Ле Пен охарактеризовала представленные в ходе презентации эпизоды как отчаянную попытку превознести ценности спорта в период пропаганды «культуры пробуждения».

Американский предприниматель Илон Маск назвал вопиющим неуважением к христианам пародию трансвеститов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, которую продемонстрировали на церемонии открытия.

Кроме того, церемония открытия Игр в Париже запомнилась поющей отрубленной головой Марии-Антуанетты и «всадником Апокалипсиса», скачущим по реке Сене.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что церемония открытия Олимпиады в Париже прошла с масштабным провалом. В частности, дипломат указала на транспортный коллапс, который поразил Париж в день открытия Игр-2024, крыс, наводнивших улицы французской столицы, а также глумление над святым для христиан сюжетом «Тайная вечеря», которое, по её словам, стало апофеозом церемонии.