Москва, 27 июля, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны России Александр Фомин и командующий ВМС Китая адмирал Ху Чжунмин обсудили взаимодействие в военно-морской области. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

Юрий Смитюк/ТАСС

Отмечается, что Фомин провёл встречу в Санкт-Петербурге с Ху Чжунмином, который прибыл в Россию для участия в Главном военно-морском параде.

«В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы российско-китайского взаимодействия в военно-морской области», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что Фомин поблагодарил китайскую сторону за активное участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Военно-морского флота.

Как ранее сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада и салюта в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.

26 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в параде в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота.