Челябинск, 27 июля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС помогают жителям Челябинской области вернуться в свои дома, расчищают русла рек и оказывают помощь, заявил 27 июля заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Челябинской области Антон Тутаров.

МЧС России

После прорыва дамбы Киалимовского водохранилища жителей четырёх посёлков эвакуировали.

«После обследования территорий специалистами ведомства население возвращается в свои дома», — заявил он.

Тутаров добавил, что сотрудники ведомства расчищают русла реки и оказывают помощь жителям. На месте также организовали работу психологов.

На Киалимском водохранилище 26 июля прорвало дамбу. Вода стала прибывать в близлежащие посёлки, где проживали до 200 человек. В Карабашском округе объявили режим ЧС. Власти развернули пункты временного размещения.

Позднее МЧС сообщило, что посёлок полностью освободился от воды, она вернулась в русло реки. В результате никто не пострадал.

Глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко 27 июля заявил, что продолжительные ливни стали причиной разрушения плотины в посёлке Киолим.