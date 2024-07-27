Москва, 27 июля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Дождь и гроза ожидаются в субботу вечером и ночью в Москве. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

Сергей Булкин/ТАСС

«В ближайший час с сохранением до конца суток 27 июля в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, местами с ливнем, при грозе усиление ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство рекомендовало водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных манёвров, парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра.

Как ранее передавало ИА Регнум, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в понедельник, 29 июля, в Москве ожидается понижение температуры до +20 градусов после выходных, когда температура в столичном регионе поднимется до +28 градусов.

По его словам, подобные значения температуры воздуха прогнозируются на протяжении всей следующей недели. Также с 29 июля будет наблюдаться значительное снижение атмосферного давления, которое сейчас около нормы — 747–748 мм ртутного столба, однако в понедельник оно понизится на 4–5 мм и затем ещё на 3–4 мм, отметил Вильфанд.